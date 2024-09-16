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Синегубов сообщил о состоянии пострадавших в Харькове от удара КАБа

Происшествия 10:42   16.09.2024
Оксана Горун
Синегубов сообщил о состоянии пострадавших в Харькове от удара КАБа Фото: Олег Синегубов/telegram

Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что в тяжелом состоянии в больнице ребенок и пожилой мужчина.

«14 травмированных в результате обстрела Харькова госпитализировали в медучреждения. Среди них двое детей, один в тяжелом состоянии. Также 70-летний мужчина находится в тяжелом состоянии в больнице. Ему оказывается вся необходимая медпомощь», — написал начальник ХОВА утром 16 сентября.

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Напомним, в Харькове около 15:16 15 сентября раздались один за другим два взрыва. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о пусках КАБов российской тактической авиацией. Следом в отдельных районах слышали еще взрывы — предположительно, за городом. Мэр Игорь Терехов сообщил, что «прилетело» по жилой многоэтажке. Начальник ХОВА Олег Синегубов дополнил: удар пришелся по Немышлянскому району, есть раненые. Синегубов предположил, что люди могут находиться под завалами дома. Позже начальник Следственного управления ГУНП Сергей Болвинов сообщил: без вести пропавшей считается 94-летняя женщина. К вечеру тело погибшей достали из-под завалов, для идентификации личности необходимо провести ДНК-экспертизу.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 16 сентября 2024 в 10:42;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что в тяжелом состоянии в больнице ребенок и пожилой мужчина".