В харьковской многоэтажке, на которую накануне скинули КАБ, восстановили свет

Утром 16 сентября специалисты АО «Харьковоблэнерго» смогли восстановить электроснабжение в многоэтажке, попавшей в воскресенье под обстрел РФ.

«После получения соответствующих разрешений мы подали напряжение на щитовое жилое здание», – уточнил начальник Восточного района электрических сетей Максим Ризниченко.

Напомним, в Харькове около 15:16 15 сентября раздались один за другим два взрыва. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о пусках КАБов российской тактической авиацией. Следом в отдельных районах слышали еще взрывы — предположительно, за городом. Мэр Игорь Терехов сообщил, что «прилетело» по жилой многоэтажке. Начальник ХОВА Олег Синегубов дополнил: удар пришелся по Немышлянскому району, есть раненые. Синегубов предположил, что люди могут находиться под завалами дома. Позже начальник Следственного управления ГУНП Сергей Болвинов сообщил: без вести пропавшей считается 94-летняя женщина. К вечеру тело погибшей достали из-под завалов, для идентификации личности необходимо провести ДНК-экспертизу. Позже Мэр Игорь Терехов сообщил, что, по предварительным данным, часть квартир не подлежат восстановлению.