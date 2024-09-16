У харківській багатоповерхівці, на яку в неділю скинули КАБ, відновили світло
Вранці 16 вересня фахівці АТ «Харківобленерго» змогли відновити електропостачання у багатоповерхівці, що потрапила в неділю під обстріл РФ.
“Після отримання відповідних дозволів ми подали напругу на щитову житлову будівлю”, – уточнив начальник Східного району електричних мереж Максим Різниченко.
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Нагадаємо, в Харкові близько 15:16 15 вересня пролунали один за одним два вибухи. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про запуски КАБів російською тактичною авіацією. Слідом в окремих районах чули ще вибухи – ймовірно, за містом. Мер Ігор Терехов повідомив, що “прилетіло” по житловій багатоповерхівці. Начальник ХОВА Олег Синєгубов доповнив: удар припав по Немишлянському району, є поранені. Синєгубов припустив, що люди можуть перебувати під завалами будинку. Пізніше начальник Слідчого управління ГУНП Сергій Болвінов повідомив: безвісти зниклою вважається 94-річна жінка. До вечора тіло загиблої дістали з-під завалів, для ідентифікації особи необхідно провести ДНК-експертизу.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: АО "Харьковоблэнерго", КАБ, світло, элекстроснабжение;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Вересня 2024 в 10:38;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 16 вересня фахівці АТ «Харківобленерго» змогли відновити електропостачання у багатоповерхівці, що потрапила в неділю під обстріл РФ.".