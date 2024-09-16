«Есть квартиры, которые невозможно восстановить» – Терехов о пострадавшем доме

В доме, по которому 15 сентября попал КАБ, практически полностью разрушены два подъезда. Предварительно, часть квартир теперь не подлежат восстановлению, рассказал мэр Харькова Игорь Терехов в эфире программы «Завтрак с 1+1».

«Есть квартиры, которые невозможно восстановить. Это будут нам экспертные выводы. Что касается людей, то очень многие остались без домов. Это – практически два подъезда, в которых невозможно жить. Поэтому очень много людей использовали «пункти незламності», и размещаем их в общежитиях. Будем работать для того, чтобы как можно быстрее все восстановить, но это очень такой серьезный процесс, потому что там практически полностью разрушены два подъезда и конструктив дома очень и очень пострадал», – отметил Терехов.

Мэр также напомнил, что в результате вчерашнего обстрела погибла женщина, 43 человека пострадали. Двое раненых находятся в больнице в очень тяжелом состоянии. Всего повреждено 29 домов и выбито около 1100 окон.