«Є квартири, які неможливо відновити» – Терехов про постраждалий будинок

У будинку, в який 15 вересня потрапив КАБ, практично повністю зруйновано два під’їзди. Попередньо, частина квартир тепер не підлягає відновленню, розповів мер Харкова Ігор Терехов в етері програми «Сніданок з 1+1».

“Є квартири, які неможливо відновити. Це будуть нам експертні висновки. Щодо людей, то дуже багато хто залишився без будинків. Це – практично два під’їзди, в яких неможливо жити. Тому дуже багато людей використовували “пункти незламності”, і розміщуємо їх у гуртожитках. Працюватимемо для того, щоб якнайшвидше все відновити, але це дуже такий серйозний процес, тому що там практично повністю зруйновано два під’їзди і конструктив будинку дуже і дуже постраждав”, – зазначив Терехов.

Мер також нагадав, що внаслідок вчорашнього обстрілу загинула жінка, 43 особи постраждали. Двоє поранених перебувають у лікарні у дуже тяжкому стані. Загалом пошкоджено 29 будинків та вибито близько 1100 вікон.