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«Є квартири, які неможливо відновити» – Терехов про постраждалий будинок

Події 10:08   16.09.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
«Є квартири, які неможливо відновити» – Терехов про постраждалий будинок

У будинку, в який 15 вересня потрапив КАБ, практично повністю зруйновано два під’їзди. Попередньо, частина квартир тепер не підлягає відновленню, розповів мер Харкова Ігор Терехов в етері програми «Сніданок з 1+1».

“Є квартири, які неможливо відновити. Це будуть нам експертні висновки. Щодо людей, то дуже багато хто залишився без будинків. Це – практично два під’їзди, в яких неможливо жити. Тому дуже багато людей використовували “пункти незламності”, і розміщуємо їх у гуртожитках. Працюватимемо для того, щоб якнайшвидше все відновити, але це дуже такий серйозний процес, тому що там практично повністю зруйновано два під’їзди і конструктив будинку дуже і дуже постраждав”, – зазначив Терехов.

Мер також нагадав, що внаслідок вчорашнього обстрілу загинула жінка, 43 особи постраждали. Двоє поранених перебувають у лікарні у дуже тяжкому стані. Загалом пошкоджено 29 будинків та вибито близько 1100 вікон.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; ;

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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Вересня 2024 в 10:08;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У будинку, в який 15 вересня потрапив КАБ, практично повністю зруйновано два під’їзди. Попередньо, частина квартир тепер не підлягає відновленню, розповів мер Харкова Ігор Терехов в етері програми «Сніданок з 1+1».".