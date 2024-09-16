Успеют ли в Харькове подготовить к зиме дом после прилета, под вопросом — ХОВА

Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил, что из 12-этажки в Харькове, по которой вчера ударил российский КАБ, эвакуировали пока только 40 жителей — из разрушенного подъезда.

«У нас эвакуировано из этого дома около 40 человек. 14 из них обратились касательно места для проживания. Все они расселены. Дальше будем смотреть по оперативности и возможности восстановления этого жилого дома. Учитывая, что он на несколько подъездов. Другие подъезды функционируют. В настоящее время проводим ремонты по восстановлению электроснабжения, водоснабжения. И, конечно, анализ системы водоснабжения и теплоснабжения. Поэтому будем говорить, сможем ли мы подготовить и восстановить этот жилой дом к зимнему отопительному состоянию. Если нет, то, конечно, людям будет предложено альтернативное жилье», — сказал Синегубов.

Он отметил, что сейчас в больницах остаются 14 человек, которые получили ранения из-за удара КАБа по многоэтажке. Один из них — в крайне тяжелом состоянии. В Харькове повреждены 29 жилых домов, вылетело около 1100 окон.

«Кроме того, враг попал по гражданской инфраструктуре в Харьковском районе, на Дергачевском направлении. Там есть также разрушение частных домов, кроме того, гражданских предприятий. По жилому дому в Харькове будут назначены все необходимые экспертизы, чтобы понять, нарушен ли конструктив. Потому что действительно несколько перекрытий четырех верхних этажей разрушены. И пока будут сделаны выводы о возможности и пригодности восстановления этого подъезда», — пояснил начальник ХОВА.

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Напомним, в Харькове около 15:16 15 сентября раздались один за другим два взрыва. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о пусках КАБов российской тактической авиацией. Следом в отдельных районах слышали еще взрывы — предположительно, за городом. Мэр Игорь Терехов сообщил, что «прилетело» по жилой многоэтажке. Начальник ХОВА Олег Синегубов дополнил: удар пришелся по Немышлянскому району, есть раненые. Синегубов предположил, что люди могут находиться под завалами дома. Позже начальник Следственного управления ГУНП Сергей Болвинов сообщил: без вести пропавшей считается 94-летняя женщина. К вечеру тело погибшей достали из-под завалов, утром 16 сентября ДНК-экспертиза подтвердила ее личность.