Без газа останется часть города на Харьковщине: дата и адреса

В правобережной части Изюма из-за ремонтных работ будет прекращено газоснабжение.

Как сообщили в Харьковском филиале «Газсети», ремонты будут проводить с 08:00 23 сентября до 17:00 24 числа. Возобновить газоснабжение планируют с 08:00 25 сентября.

На время ремонтов абонентов просят самостоятельно перекрыть краны перед газовыми приборами и предоставить беспрепятственный доступ к газопотребляющему оборудованию газовикам при проведении работ.

Адреса, где отключат газ: