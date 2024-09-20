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Без газа останется часть города на Харьковщине: дата и адреса

Общество 13:21   20.09.2024
Виктория Яковенко
Без газа останется часть города на Харьковщине: дата и адреса

В правобережной части Изюма из-за ремонтных работ будет прекращено газоснабжение.

Как сообщили в Харьковском филиале «Газсети», ремонты будут проводить с 08:00 23 сентября до 17:00 24 числа. Возобновить газоснабжение планируют с 08:00 25 сентября.

На время ремонтов абонентов просят самостоятельно перекрыть краны перед газовыми приборами и предоставить беспрепятственный доступ к газопотребляющему оборудованию газовикам при проведении работ.

Адреса, где отключат газ:

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Фото: Харьковский филиал «Газсети»
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Фото: Харьковский филиал «Газсети»

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 20 сентября 2024 в 13:21;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В правобережной части Изюма из-за ремонтных работ будет прекращено газоснабжение.".