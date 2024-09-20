Без газа останется часть города на Харьковщине: дата и адреса
В правобережной части Изюма из-за ремонтных работ будет прекращено газоснабжение.
Как сообщили в Харьковском филиале «Газсети», ремонты будут проводить с 08:00 23 сентября до 17:00 24 числа. Возобновить газоснабжение планируют с 08:00 25 сентября.
На время ремонтов абонентов просят самостоятельно перекрыть краны перед газовыми приборами и предоставить беспрепятственный доступ к газопотребляющему оборудованию газовикам при проведении работ.
Адреса, где отключат газ:
Читайте также: В Харькове распыляют препараты на основе грибов и бактерий: зачем (фото)
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: газ, Изюм, отключат, работы, ремонт, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Без газа останется часть города на Харьковщине: дата и адреса»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 20 сентября 2024 в 13:21;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В правобережной части Изюма из-за ремонтных работ будет прекращено газоснабжение.".