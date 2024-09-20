Без газу залишиться частина міста на Харківщині: дата і адреси
У правобережній частині Ізюма через ремонтні роботи буде припинене газопостачання.
Як повідомили у Харківській філії «Газмережі», ремонти проводитимуть з 08:00 23 вересня до 17:00 24 числа. Відновити газопостачання планують з 08:00 25 вересня.
На час ремонтів абонентів просять самостійно перекрити крани перед газовими приладами та надати безперешкодний доступ до газоспоживаючого обладнання газовикам при проведенні пускових робіт.
Адреси, де відключать газ:
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Ізюм, газ, отключат, работы, ремонт, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Вересня 2024 в 13:21;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У правобережній частині Ізюма через ремонтні роботи буде припинене газопостачання.".