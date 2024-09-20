Без газу залишиться частина міста на Харківщині: дата і адреси

У правобережній частині Ізюма через ремонтні роботи буде припинене газопостачання.

Як повідомили у Харківській філії «Газмережі», ремонти проводитимуть з 08:00 23 вересня до 17:00 24 числа. Відновити газопостачання планують з 08:00 25 вересня.

На час ремонтів абонентів просять самостійно перекрити крани перед газовими приладами та надати безперешкодний доступ до газоспоживаючого обладнання газовикам при проведенні пускових робіт.

Адреси, де відключать газ: