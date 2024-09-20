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Без газу залишиться частина міста на Харківщині: дата і адреси

Суспільство 13:21   20.09.2024
Вікторія Яковенко
Без газу залишиться частина міста на Харківщині: дата і адреси

У правобережній частині Ізюма через ремонтні роботи буде припинене газопостачання.

Як повідомили у Харківській філії «Газмережі», ремонти проводитимуть з 08:00 23 вересня до 17:00 24 числа. Відновити газопостачання планують з 08:00 25 вересня.

На час ремонтів абонентів просять самостійно перекрити крани перед газовими приладами та надати безперешкодний доступ до газоспоживаючого обладнання газовикам при проведенні пускових робіт.

Адреси, де відключать газ:

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Фото: Харківська філія «Газмережі»
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Фото: Харківська філія «Газмережі»

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Вересня 2024 в 13:21;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У правобережній частині Ізюма через ремонтні роботи буде припинене газопостачання.".