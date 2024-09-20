У Харкові розпорошують препарати на основі грибів та бактерій: навіщо (фото)
Фото: Харківська міськрада
У Харкові обробляють дерева та кущі від шкідників і хвороб.
Напередодні фахівці ДСЛП «Харківлісозахист» та СКП «Харківзеленбуд» обробили зелені насадження на території Парку Пам’яті та проспекту Льва Ландау загальною площею 13 га, повідомили у Харківській міськраді.
«Сьогодні роботи продовжуються в Молодіжному парку та сквері «Стрілка». Рослини обробляють біологічними препаратами на основі грибів і бактерій. Також для підвищення стійкості дерев та їх підготовки до зимового періоду спеціалісти додатково внесуть добрива, які є безпечними для людей та тварин», – зазначили у мерії.
Читайте також: Головний шкідник скоро з’явиться на Харківщині – термінове повідомлення ДПСС
Популярно
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: бактерии, вредитель, грибы, деревья, міськрада, обрабатывают, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «У Харкові розпорошують препарати на основі грибів та бактерій: навіщо (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 20 Вересня 2024 в 12:12;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові обробляють дерева та кущі від шкідників і хвороб.".