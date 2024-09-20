У Харкові розпорошують препарати на основі грибів та бактерій: навіщо (фото)

У Харкові обробляють дерева та кущі від шкідників і хвороб.

Напередодні фахівці ДСЛП «Харківлісозахист» та СКП «Харківзеленбуд» обробили зелені насадження на території Парку Пам’яті та проспекту Льва Ландау загальною площею 13 га, повідомили у Харківській міськраді.

«Сьогодні роботи продовжуються в Молодіжному парку та сквері «Стрілка». Рослини обробляють біологічними препаратами на основі грибів і бактерій. Також для підвищення стійкості дерев та їх підготовки до зимового періоду спеціалісти додатково внесуть добрива, які є безпечними для людей та тварин», – зазначили у мерії.