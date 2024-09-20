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В Харькове распыляют препараты на основе грибов и бактерий: зачем (фото)

Общество 12:12   20.09.2024
Виктория Яковенко
В Харькове распыляют препараты на основе грибов и бактерий: зачем (фото) Фото: Харьковский горсовет

В Харькове обрабатывают деревья и кустарники от вредителей и болезней.

Накануне специалисты ДСЛП «Харьковлесозащита» и СКП «Харьковзеленстрой» обработали зеленые насаждения на территории Парка Памяти и проспекта Льва Ландау общей площадью 13 га, сообщили в Харьковском горсовете.

«Сегодня работы продолжаются в Молодежном парке и в сквере «Стрелка». Растения обрабатывают биологическими препаратами на основе грибов и бактерий. Также для повышения устойчивости деревьев и их подготовки к зимнему периоду специалисты дополнительно внесут удобрения, которые являются безопасными для людей и животных», — отметили в мэрии.

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Фото: Харьковский горсовет
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Фото: Харьковский горсовет
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Фото: Харьковский горсовет
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Фото: Харьковский горсовет

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 20 сентября 2024 в 12:12;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове обрабатывают деревья и кустарники от вредителей и болезней.".