В Харькове распыляют препараты на основе грибов и бактерий: зачем (фото)
Фото: Харьковский горсовет
В Харькове обрабатывают деревья и кустарники от вредителей и болезней.
Накануне специалисты ДСЛП «Харьковлесозащита» и СКП «Харьковзеленстрой» обработали зеленые насаждения на территории Парка Памяти и проспекта Льва Ландау общей площадью 13 га, сообщили в Харьковском горсовете.
«Сегодня работы продолжаются в Молодежном парке и в сквере «Стрелка». Растения обрабатывают биологическими препаратами на основе грибов и бактерий. Также для повышения устойчивости деревьев и их подготовки к зимнему периоду специалисты дополнительно внесут удобрения, которые являются безопасными для людей и животных», — отметили в мэрии.
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- • Дата публикации материала: 20 сентября 2024 в 12:12;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове обрабатывают деревья и кустарники от вредителей и болезней.".