В Харькове распыляют препараты на основе грибов и бактерий: зачем (фото)

В Харькове обрабатывают деревья и кустарники от вредителей и болезней.

Накануне специалисты ДСЛП «Харьковлесозащита» и СКП «Харьковзеленстрой» обработали зеленые насаждения на территории Парка Памяти и проспекта Льва Ландау общей площадью 13 га, сообщили в Харьковском горсовете.

«Сегодня работы продолжаются в Молодежном парке и в сквере «Стрелка». Растения обрабатывают биологическими препаратами на основе грибов и бактерий. Также для повышения устойчивости деревьев и их подготовки к зимнему периоду специалисты дополнительно внесут удобрения, которые являются безопасными для людей и животных», — отметили в мэрии.