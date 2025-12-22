В среду жители одного из районов Харькова останутся без газа

В среду, 24 декабря, в Шевченковском районе Харькова специалисты будут проводить работы на газовых сетях, пишут в Харьковском городском филиале «Газсети».

Так газа не будут по следующим адресам:

переулок Отакара Яроша д. 16

ул. Клочковская д. 190-А, 192-А

ул. Клинская д. 1 корпус 1, корпус 2

«Просим потребителей быть осмотрительными и перекрыть краны перед газовыми приборами. Подключение жилых домов к системе газоснабжения будет выполнено после окончания работ и предоставления доступа ко всем помещениям для обследования внутридомовой системы газоснабжения в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации систем газоснабжения», – добавили газовщики.