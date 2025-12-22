У середу мешканці одного з районів Харкова залишаться без газу
У середу, 24 грудня, у Шевченківському районі Харкова фахівці проводитимуть роботи на газових мережах, пишуть у Харківській міській філії “Газмережі”.
Так газу не буде за наступними адресами:
- пров.Отакара Яроша буд. 16
- вул.Клочківська буд. 190-А, 192-А
- вул.Клинська буд. 1 корпус 1, корпус 2
“Просимо споживачів бути обачними та перекрити крани перед газовими приладами.Підключення житлових будинків до системи газопостачання буде виконано після закінчення робіт та надання доступу до всіх помешкань для обстеження внутрішньобудинкової системи газопостачання відповідно до вимог Правил технічної експлуатації систем газопостачання“, – додали газовики.
