Завтра в частині Лозівської громади не буде газу – причина та адреси

Завтра, 23 грудня, фахівці Харківської філії “Газмережі” виконуватимуть планові роботи в Лозівському районі. Через це у деяких населених пунктах громади не буде блакитного палива.

Так, завтра газу не буде в Орільці за наступними адресами:

вул. Савченка;

вул. Вишнева;

вул. Спортивна;

вул. Завадська;

вул. Робоча;

вул. Будівельна;

вул. Індустріальна;

вул. Мира;

мікрорайон 1;

мікрорайон 2.

В селі Хижняківка:

вул. Перемоги;

вул. Селянська.

Завершити роботи газовики планують того ж дня, 23 грудня.

“Просимо наших клієнтів забезпечити доступ працівникам Харківської філії “Газмережі” до газових приладів у будинках для оперативного та безпечного відновлення газопостачання після завершення робіт”, – додали в повідомленні.