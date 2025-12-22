Live

Завтра в частині Лозівської громади не буде газу – причина та адреси

Суспільство 09:15   22.12.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Завтра в частині Лозівської громади не буде газу – причина та адреси

Завтра, 23 грудня, фахівці Харківської філії “Газмережі” виконуватимуть планові роботи в Лозівському районі. Через це у деяких населених пунктах громади не буде блакитного палива. 

Так, завтра газу не буде в Орільці за наступними адресами:

  • вул. Савченка;

  • вул. Вишнева;

  • вул. Спортивна; 

  • вул. Завадська;

  • вул. Робоча;

  • вул. Будівельна;

  • вул. Індустріальна;

  • вул. Мира;

  • мікрорайон 1;

  • мікрорайон 2.

В селі Хижняківка:

  • вул. Перемоги;
  • вул. Селянська.

Завершити роботи газовики планують того ж дня, 23 грудня.

“Просимо наших клієнтів забезпечити доступ працівникам Харківської філії “Газмережі” до газових приладів у будинках для оперативного та безпечного відновлення газопостачання після завершення робіт”, – додали в повідомленні.

Читайте також: Як відключатимуть світло 22 грудня на Харківщині: графіки

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
У середу мешканці одного з районів Харкова залишаться без газу
У середу мешканці одного з районів Харкова залишаться без газу
22.12.2025, 10:05
Сьогодні 22 грудня 2025: яке свято та день в історії
Сьогодні 22 грудня 2025: яке свято та день в історії
22.12.2025, 06:00
ISW: ЗСУ атакують у районі Шебекіно, а РФ хоче вплинути на перебіг переговорів
ISW: ЗСУ атакують у районі Шебекіно, а РФ хоче вплинути на перебіг переговорів
22.12.2025, 07:44
Новини Харкова — головне за 22 грудня: штурми РФ, удари з РСЗВ
Новини Харкова — головне за 22 грудня: штурми РФ, удари з РСЗВ
22.12.2025, 08:46
Генштаб: найважче було на півночі від Харкова – де штурмували окупанти
Генштаб: найважче було на півночі від Харкова – де штурмували окупанти
22.12.2025, 08:11
Синєгубов: росіяни били по Харківщині з РСЗВ, що пошкодив ворог
Синєгубов: росіяни били по Харківщині з РСЗВ, що пошкодив ворог
22.12.2025, 08:41

Новини за темою:

22.12.2025
Завтра в частині Лозівської громади не буде газу – причина та адреси
17.12.2025
У понеділок село на Харківщині залишиться без газу – причина
07.12.2025
Тарифи на розподіл газу збираються підвищити: Терехов заявив, що проти
06.12.2025
Де відключать газ у понеділок в Харкові
04.12.2025
Завтра у частині Новобаварського району відключать газ


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Завтра в частині Лозівської громади не буде газу – причина та адреси», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 22 Грудня 2025 в 09:15;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Завтра, 23 грудня, фахівці Харківської філії “Газмережі” виконуватимуть планові роботи в Лозівському районі. Через це у деяких населених пунктах громади не буде блакитного палива. ".