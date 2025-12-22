Завтра в частині Лозівської громади не буде газу – причина та адреси
Завтра, 23 грудня, фахівці Харківської філії “Газмережі” виконуватимуть планові роботи в Лозівському районі. Через це у деяких населених пунктах громади не буде блакитного палива.
Так, завтра газу не буде в Орільці за наступними адресами:
вул. Савченка;
вул. Вишнева;
вул. Спортивна;
вул. Завадська;
вул. Робоча;
вул. Будівельна;
вул. Індустріальна;
вул. Мира;
мікрорайон 1;
мікрорайон 2.
В селі Хижняківка:
- вул. Перемоги;
- вул. Селянська.
Завершити роботи газовики планують того ж дня, 23 грудня.
“Просимо наших клієнтів забезпечити доступ працівникам Харківської філії “Газмережі” до газових приладів у будинках для оперативного та безпечного відновлення газопостачання після завершення робіт”, – додали в повідомленні.
