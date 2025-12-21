Як вимикатимуть світло 22 грудня в Харківській області: графіки

У понеділок, 22 грудня, з 00:00 до 24:00 на Харківщині діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ), повідомляє Харківобленерго.

Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

1.1 00:00-04:30; 08:00-10:00; 11:30-15:00; 22:00-24:00

1.2 01:00-04:30; 08:00-10:00; 11:30-15:00; 22:00-24:00

2.1 01:00-04:30; 10:00-15:00; 18:30-24:00

2.2 01:00-04:30; 10:00-15:00; 18:30-24:00

3.1 04:30-08:00; 10:00-11:30; 15:00-18:30

3.2 04:30-08:00; 10:00-11:30; 15:00-18:30; 22:00-24:00

4.1 04:30-08:00; 10:00-11:30; 15:00-18:30

4.2 01:00-08:00; 10:00-11:30; 15:00-18:30

5.1 00:00-01:00; 07:00-11:30; 15:00-18:00; 18:30-22:00

5.2 00:00-01:00; 07:00-10:00; 11:30-18:00; 18:30-22:00

6.1 00:00-01:00; 08:00-10:00; 11:30-18:00; 18:30-22:00

6.2 00:00-01:00; 04:30-10:00; 11:30-15:00; 18:00-22:00

Список адрес за чергами – тут.