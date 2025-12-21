Live

Как будут отключать свет 22 декабря в Харьковской области: графики

Общество 21:27   21.12.2025
Оксана Якушко
Как будут отключать свет 22 декабря в Харьковской области: графики

В понедельник, 22 декабря, с 00:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО), сообщает Харьковоблэнерго.

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 00:00–04:30; 08:00–10:00; 11:30-15:00; 22:00-24:00
1.2 01:00-04:30; 08:00–10:00; 11:30-15:00; 22:00-24:00
2.1 01:00–04:30; 10:00–15:00; 18:30–24:00
2.2 01:00-04:30; 10:00–15:00; 18:30–24:00
3.1 04:30–08:00; 10:00–11:30; 15:00–18:30
3.2 04:30-08:00; 10:00–11:30; 15:00–18:30; 22:00-24:00
4.1 04:30-08:00; 10:00–11:30; 15:00–18:30
4.2 01:00–08:00; 10:00–11:30; 15:00–18:30
5.1 00:00–01:00; 07:00-11:30; 15:00–18:00; 18:30-22:00
5.2 00:00–01:00; 07:00-10:00; 11:30-18:00; 18:30-22:00
6.1 00:00–01:00; 08:00–10:00; 11:30-18:00; 18:30-22:00
6.2 00:00–01:00; 04:30-10:00; 11:30-15:00; 18:00–22:00

Список адресов за очередями — здесь.

Автор: Оксана Якушко
