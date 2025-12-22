Live

Завтра в части Лозовской громады не будет газа – причина и адреса

Общество 09:15   22.12.2025
Николь Костенко-Лагутина
Завтра в части Лозовской громады не будет газа – причина и адреса Фото: ХФ «Газсети»

Завтра, 23 декабря, специалисты Харьковского филиала «Газсети» будут выполнять плановые работы в Лозовском районе. Из-за этого в некоторых населенных пунктах громады не будет голубого топлива. 

Так, завтра газа не будет в селе Орелька по следующим адресам:

  • ул. Савченко;
  • ул. Вишневая;
  • ул. Спортивная;
  • ул. Завадская;
  • ул. Рабочая;
  • ул. Строительная;
  • ул. Индустриальная;
  • ул. Мира;
  • микрорайон 1;
  • микрорайон 2.

В селе Хижняковка:

  • ул. Победы;
  • ул. Селянская.

Завершить работы газовщики планируют в тот же день, 23 декабря.

«Просим наших клиентов обеспечить доступ работникам Харьковского филиала «Газсети» к газовым приборам в домах для оперативного и безопасного восстановления газоснабжения после завершения работ», – добавили в сообщении.

Читайте также: Как будут отключать свет 22 декабря в Харьковской области: графики

Автор: Николь Костенко-Лагутина
