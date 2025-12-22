Завтра в части Лозовской громады не будет газа – причина и адреса
Фото: ХФ «Газсети»
Завтра, 23 декабря, специалисты Харьковского филиала «Газсети» будут выполнять плановые работы в Лозовском районе. Из-за этого в некоторых населенных пунктах громады не будет голубого топлива.
Так, завтра газа не будет в селе Орелька по следующим адресам:
- ул. Савченко;
- ул. Вишневая;
- ул. Спортивная;
- ул. Завадская;
- ул. Рабочая;
- ул. Строительная;
- ул. Индустриальная;
- ул. Мира;
- микрорайон 1;
- микрорайон 2.
В селе Хижняковка:
- ул. Победы;
- ул. Селянская.
Завершить работы газовщики планируют в тот же день, 23 декабря.
«Просим наших клиентов обеспечить доступ работникам Харьковского филиала «Газсети» к газовым приборам в домах для оперативного и безопасного восстановления газоснабжения после завершения работ», – добавили в сообщении.
Читайте также: Как будут отключать свет 22 декабря в Харьковской области: графики
Популярно
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Завтра в части Лозовской громады не будет газа – причина и адреса», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 22 декабря 2025 в 09:15;