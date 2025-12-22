Завтра в части Лозовской громады не будет газа – причина и адреса

Завтра, 23 декабря, специалисты Харьковского филиала «Газсети» будут выполнять плановые работы в Лозовском районе. Из-за этого в некоторых населенных пунктах громады не будет голубого топлива.

Так, завтра газа не будет в селе Орелька по следующим адресам:

ул. Савченко;

ул. Вишневая;

ул. Спортивная;

ул. Завадская;

ул. Рабочая;

ул. Строительная;

ул. Индустриальная;

ул. Мира;

микрорайон 1;

микрорайон 2.

В селе Хижняковка:

ул. Победы;

ул. Селянская.

Завершить работы газовщики планируют в тот же день, 23 декабря.

«Просим наших клиентов обеспечить доступ работникам Харьковского филиала «Газсети» к газовым приборам в домах для оперативного и безопасного восстановления газоснабжения после завершения работ», – добавили в сообщении.