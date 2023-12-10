Синєгубов заявив про ракетний удар по гуртожитку на Харківщині та загиблих

Минулої ночі армія РФ вдарила по гуртожитку в Куп’янському районі ракетами С-300. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив подробиці обстрілів регіону за добу.

“Близько 03:00 10 грудня внаслідок обстрілу с. Великий Бурлук в Куп’янському районі зруйновано гуртожиток освітньої установи”, – написав Синєгубов у телеграмі.

Інформації про постраждалих від цього удару він не повідомив.

Загалом під обстрілами було понад 22 населені пункти регіону.

“У результаті ворожого обстрілу села Подоли Куп’янського району поранень зазнала 51-річна жінка. Пошкоджене приватне домоволодіння. Унаслідок ворожого удару у місті Куп’янськ загинули дві жінки 67 та 71 років. Ще один 33-річний чоловік зазнав уламкових поранень. Постраждалого госпіталізували. Пошкоджені приватний будинок, паркан, господарчі споруди“, – повідомив начальник ХОВА.

Ще раз ворожа армія вдарила по Куп’янську близько 21:00 9 грудня. Пошкоджено щонайменше п’ять приватних будинків, обійшлося без постраждалих.