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Синєгубов заявив про ракетний удар по гуртожитку на Харківщині та загиблих

Події 08:49   10.12.2023
Оксана Горун
Синєгубов заявив про ракетний удар по гуртожитку на Харківщині та загиблих Фото: Олена Нагорна

Минулої ночі армія РФ вдарила по гуртожитку в Куп’янському районі ракетами С-300. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив подробиці обстрілів регіону за добу.

“Близько 03:00 10 грудня внаслідок обстрілу с. Великий Бурлук в Куп’янському районі зруйновано гуртожиток освітньої установи”, – написав Синєгубов у телеграмі.

Інформації про постраждалих від цього удару він не повідомив.

Загалом під обстрілами було понад 22 населені пункти регіону.

У результаті ворожого обстрілу села Подоли Куп’янського району поранень зазнала 51-річна жінка. Пошкоджене приватне домоволодіння. Унаслідок ворожого удару у місті Куп’янськ загинули дві жінки 67 та 71 років. Ще один 33-річний чоловік зазнав уламкових поранень. Постраждалого госпіталізували. Пошкоджені приватний будинок, паркан, господарчі споруди“, – повідомив начальник ХОВА.

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Ще раз ворожа армія вдарила по Куп’янську близько 21:00 9 грудня. Пошкоджено щонайменше п’ять приватних будинків, обійшлося без постраждалих.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Грудня 2023 в 08:49;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої ночі армія РФ вдарила по гуртожитку в Куп’янському районі ракетами С-300. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив подробиці обстрілів регіону за добу".