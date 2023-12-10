Синегубов заявил о ракетном ударе по общежитию на Харьковщине и погибших

Минувшей ночью армия РФ ударила по общежитию в Купянском районе ракетами С-300. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил подробности обстрелов региона за сутки.

«Около 03:00 10 декабря в результате обстрела пос. Великий Бурлук в Купянском районе разрушено общежитие образовательного учреждения», — написал Синегубов в telegram.

Информации о пострадавших от этого удара он не сообщил.

В целом под обстрелами было более 22 населенных пунктов региона.

«В результате вражеского обстрела села Подолы Купянского района ранения получила 51-летняя женщина. Повреждено частное домовладение. В результате вражеского удара в городе Купянск погибли две женщины 67 и 71 лет. Еще один 33-летний мужчина получил осколочные ранения. Пострадавший госпитализирован. Повреждены частный дом, забор, хозяйственные постройки», — сообщил начальник ХОВА.

Еще раз вражеская армия ударила по Купянску около 21:00 9 декабря. Повреждены не менее пяти частных домов, обошлось без пострадавших.