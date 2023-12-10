Синегубов заявил о ракетном ударе по общежитию на Харьковщине и погибших
Минувшей ночью армия РФ ударила по общежитию в Купянском районе ракетами С-300. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил подробности обстрелов региона за сутки.
«Около 03:00 10 декабря в результате обстрела пос. Великий Бурлук в Купянском районе разрушено общежитие образовательного учреждения», — написал Синегубов в telegram.
Информации о пострадавших от этого удара он не сообщил.
В целом под обстрелами было более 22 населенных пунктов региона.
«В результате вражеского обстрела села Подолы Купянского района ранения получила 51-летняя женщина. Повреждено частное домовладение. В результате вражеского удара в городе Купянск погибли две женщины 67 и 71 лет. Еще один 33-летний мужчина получил осколочные ранения. Пострадавший госпитализирован. Повреждены частный дом, забор, хозяйственные постройки», — сообщил начальник ХОВА.
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Еще раз вражеская армия ударила по Купянску около 21:00 9 декабря. Повреждены не менее пяти частных домов, обошлось без пострадавших.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: загиблі, погибшие, поранені, ракетний удар, синєгубов;
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- • Дата публикации материала: 10 декабря 2023 в 08:49;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Минувшей ночью армия РФ ударила по общежитию в Купянском районе ракетами С-300. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил подробности обстрелов региона за сутки".