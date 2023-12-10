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Ракетами С-300 по Харьковщине ударили россияне ночью — Генштаб

Происшествия 08:31   10.12.2023
Оксана Горун
Ракетами С-300 по Харьковщине ударили россияне ночью — Генштаб Фото: Вадим Беликов

Генштаб ВСУ в утренней сводке сообщил об ударе ракетами С-300, которые враг нанес в текущие сутки — то есть минувшей ночью.

«В текущие сутки российские оккупанты нанесли удар по Украине, применив две зенитные управляемые ракеты С-300 по населенному пункту Великий Бурлук Харьковской области», — проинформировал Генштаб в утренней сводке.

Отметим, что ночью в Харьковской области объявляли воздушную тревогу с 02:57  по 03:28. Мониторинговые каналы информировали об «активности пусковых» в Белгородской области.

В течение суток армия РФ в целом по Украине нанесла один ракетный и восемь авиаударов, совершила 34 обстрела из РСЗО. Под артобстрелами были более 120 населенных пунктов.

На фронте зафиксировали 60 боевых столкновений.

«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении украинские защитники отразили семь атак врага в районах Синьковки, Петропавловки Харьковской области и Новоселовского Луганской области», — сообщили в Генштабе.

За сутки украинские ракетчики  нанесли поражение по двум районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и двум складам  горюче-смазочных материалов противника.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 10 декабря 2023 в 08:31;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в утренней сводке сообщил об ударе ракетами С-300, которые враг нанес в текущие сутки — то есть минувшей ночью".