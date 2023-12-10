Росіяни обстріляли щонайменше 10 населених пунктів Харківщини – Генштаб

Генштаб ЗСУ повідомив про чотири атаки під Куп’янськом, обстріли та авіаудари по території Харківської області.

Під обстрілами росіян протягом доби були Козача Лопань, Графське, Вовчанськ, Бочкове, Бударки, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове на Харківщині. По Петропавлівці армія РФ завдала авіаудару.

“На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 4 атаки ворога в районах Синьківки, Петропавлівки Харківської області”, – поінформував Генштаб ЗСУ.

Загалом на фронті в Україні за добу сталося 82 бойові зіткнення. Армія РФ завдала двох ракетних і 33 авіаударів, здійснила 29 обстрілів з РСЗВ.

“Підрозділи ракетних військ завдали ураження по трьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки й одному складу боєприпасів російських окупантів”, – поінформували у зведенні ГШ.