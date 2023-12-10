Россияне обстреляли не менее 10 населенных пунктов Харьковщины — Генштаб
Генштаб ВСУ сообщил про четыре атаки под Купянском, обстрелы и авиаудары по территории Харьковской области.
Под обстрелами россиян в течение суток были Казачья Лопань, Графское, Волчанск, Бочковое, Бударки, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Харьковской области. По Петропавловке армия РФ нанесла авиаудар.
«На Купянском направлении украинские защитники отразили четыре атаки врага в районах Синьковки, Петропавловки Харьковской области», — проинформировал Генштаб ВСУ.
В целом на фронте в Украине за сутки произошло 82 боевых столкновения. Армия РФ нанесла два ракетных и 33 авиаудара, совершила 29 обстрелов из РСЗО.
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«Подразделения ракетных войск нанесли поражение по трем районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и одному складу боеприпасов российских оккупантов», — проинформировали в сводке ГШ.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: война, генштаб, зведення, обстрелы;
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- • Дата публикации материала: 10 декабря 2023 в 19:50;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ сообщил про четыре атаки под Купянском, обстрелы и авиаудары по территории Харьковской области".