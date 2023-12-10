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Молодой мужчина погиб в пожаре на Харьковщине

Происшествия 07:56   10.12.2023
Оксана Горун
Молодой мужчина погиб в пожаре на Харьковщине Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Мужчина 1991 года рождения погиб в поселке Лозовенька Изюмского района.

Пожар возник в 17:28 9 декабря, сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«Горела летняя кухня на площади 20 кв. м. В 18:40 пожар был локализован, в 19:30 ликвидирован», — проинформировали спасатели.

Погиб хозяин дома.  По предварительным данным, причина пожара — неосторожное обращение с огнем.

В целом за сутки в Харьковской области случилось три пожара, ни один из них не был вызван вражеским обстрелом.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 10 декабря 2023 в 07:56;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мужчина 1991 года рождения погиб в поселке Лозовенька Изюмского района".