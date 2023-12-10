Молодой мужчина погиб в пожаре на Харьковщине
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Мужчина 1991 года рождения погиб в поселке Лозовенька Изюмского района.
Пожар возник в 17:28 9 декабря, сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
«Горела летняя кухня на площади 20 кв. м. В 18:40 пожар был локализован, в 19:30 ликвидирован», — проинформировали спасатели.
Погиб хозяин дома. По предварительным данным, причина пожара — неосторожное обращение с огнем.
В целом за сутки в Харьковской области случилось три пожара, ни один из них не был вызван вражеским обстрелом.
Читайте также: Женщина погибла в пожаре на Харьковщине
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, погиб, пожары;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Молодой мужчина погиб в пожаре на Харьковщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 10 декабря 2023 в 07:56;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мужчина 1991 года рождения погиб в поселке Лозовенька Изюмского района".