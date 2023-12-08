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Женщина погибла в пожаре на Харьковщине

Происшествия 09:26   08.12.2023
Оксана Горун
Женщина погибла в пожаре на Харьковщине

65-летняя жительница села Калиновое на Харьковщине погибла в огне. Спасателей на место не вызывали.

«Бытовой пожар, который зафиксирован в частном доме в с. Калиновое Золочевской ТГ, унес жизнь 65-летней женщины. Подразделения ГСЧС не привлекались. Огонь ликвидировали соседи», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Также спасатели проинформировали, что на другом пожаре в области спасли 38-летнего мужчину. Его нашли без сознания в задымленной квартире в Кегичевке. Пожар случился днем 7 декабря.

«По предварительным данным причиной возникновения возгорания стала собственная неосторожность пострадавшего при обращении с огнем», — отметили в ГСЧС.

В целом за сутки в регионе произошло 16 пожаров, три из них — из-за вражеских обстрелов.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 8 декабря 2023 в 09:26;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "65-летняя жительница села Калиновое на Харьковщине погибла в огне. Спасателей на место не вызывали".