Женщина погибла в пожаре на Харьковщине
65-летняя жительница села Калиновое на Харьковщине погибла в огне. Спасателей на место не вызывали.
«Бытовой пожар, который зафиксирован в частном доме в с. Калиновое Золочевской ТГ, унес жизнь 65-летней женщины. Подразделения ГСЧС не привлекались. Огонь ликвидировали соседи», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Также спасатели проинформировали, что на другом пожаре в области спасли 38-летнего мужчину. Его нашли без сознания в задымленной квартире в Кегичевке. Пожар случился днем 7 декабря.
«По предварительным данным причиной возникновения возгорания стала собственная неосторожность пострадавшего при обращении с огнем», — отметили в ГСЧС.
В целом за сутки в регионе произошло 16 пожаров, три из них — из-за вражеских обстрелов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, новости Харькова, погибшая, пожары;
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- • Дата публикации материала: 8 декабря 2023 в 09:26;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "65-летняя жительница села Калиновое на Харьковщине погибла в огне. Спасателей на место не вызывали".