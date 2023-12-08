Жінка загинула в пожежі на Харківщині

65-річна мешканка села Калинове на Харківщині загинула у вогні. Рятувальників на місце не викликали.

“Побутова пожежа, яка зафіксована у приватній оселі у с. Калинове Золочівської ТГ, забрала життя 65-річної жінки. Підрозділи ДСНС не залучались. Вогонь ліквідували сусіди”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Також рятувальники поінформували, що на іншій пожежі в області врятували 38-річного чоловіка. Його знайшли непритомним у задимленій квартирі у Кегичівці. Пожежа сталася вдень 7 грудня.

“За попередніми даними причиною виникнення загоряння стала власна необережність постраждалого при поводженні з вогнем”, – зазначили в ДСНС.

Загалом за добу в регіоні сталося 16 пожеж, три з них через ворожі обстріли.