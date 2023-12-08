Головні новини Харкова 8.12: ракетна атака по житлових будинках, постраждалий

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04:07

Ракетний удар припав по житлових будинках: Терехов та Синєгубов повідомили подробиці

“Ворог завдав не менше п’яти ракетних ударів по Харкову. Попередньо постраждали кілька житлових будинків у різних районах міста. Поки що відомо про одну постраждалу людину. На місцях прильотів працюють усі відповідні служби”, – написав Терехов у телеграмі.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов тим часом повідомив про шість ударів.

“Станом на зараз зафіксували влучання в Холодногірському та Шевченківському районах. Попередньо – ракетами С-300. Одній людині надали медичну допомогу на місці. Є пошкодження цивільної житлової інфраструктури, – написав він.

03:29

Вночі 8 грудня в Харкові пролунала серія вибухів. Перший прогримів близько 02:55. Начальник ХОВА Олег Синєгубов підтвердив, що по місту завдали щонайменше п’ять ударів.

О 03:13 начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив, що ракет у повітрі немає, а також – що атака, попередньо, була із ЗРК С-300.

“Інформація про постраждалих та руйнування встановлюється”, – написав Мельник.