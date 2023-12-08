Головні новини Харкова 8.12: ракетна атака по житлових будинках, постраждалий
Основні новини поточної доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.
04:07
Ракетний удар припав по житлових будинках: Терехов та Синєгубов повідомили подробиці
“Ворог завдав не менше п’яти ракетних ударів по Харкову. Попередньо постраждали кілька житлових будинків у різних районах міста. Поки що відомо про одну постраждалу людину. На місцях прильотів працюють усі відповідні служби”, – написав Терехов у телеграмі.
Начальник ХОВА Олег Синєгубов тим часом повідомив про шість ударів.
“Станом на зараз зафіксували влучання в Холодногірському та Шевченківському районах. Попередньо – ракетами С-300. Одній людині надали медичну допомогу на місці. Є пошкодження цивільної житлової інфраструктури, – написав він.
03:29
Вночі 8 грудня в Харкові пролунала серія вибухів. Перший прогримів близько 02:55. Начальник ХОВА Олег Синєгубов підтвердив, що по місту завдали щонайменше п’ять ударів.
О 03:13 начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив, що ракет у повітрі немає, а також – що атака, попередньо, була із ЗРК С-300.
“Інформація про постраждалих та руйнування встановлюється”, – написав Мельник.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: новини Харкова, обстріли, ракетний удар, хроника;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Головні новини Харкова 8.12: ракетна атака по житлових будинках, постраждалий»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 8 Грудня 2023 в 04:07;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини поточної доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".