Терехов: мешканців пошкоджених ракетами будинків у Харкові відселили
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про наслідки російської ракетної атаки на Харків. У постраждалих будинках доведеться “зливати” систему опалення. Також можливий витік газу.
“Мешканців пошкоджених будинків відселили. Крім того, ми були змушені злити систему опалення. Також є побоювання, що стався витік газу, тому чекаємо на газову службу. Будемо працювати над тим, щоб якнайшвидше закрити контури будинків та відновити опалення”, – розповів Ігор Терехов, передає пресслужба Харківської міськради.
За даними мера, у Шевченківському районі ракетний удар пошкодив три житлові будинки та трансформаторну підстанцію. Також ушкодження зафіксували у Холодногірському районі. Двоє людей звернулися за медичною допомогою, одного з них (25-річного чоловіка) госпіталізували – у нього травми середньої тяжкості.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Грудня 2023 в 10:31;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про наслідки російської ракетної атаки на Харків. У постраждалих будинках доведеться “зливати” систему опалення. Також можливий витік газу".