Терехов: мешканців пошкоджених ракетами будинків у Харкові відселили

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про наслідки російської ракетної атаки на Харків. У постраждалих будинках доведеться “зливати” систему опалення. Також можливий витік газу.

“Мешканців пошкоджених будинків відселили. Крім того, ми були змушені злити систему опалення. Також є побоювання, що стався витік газу, тому чекаємо на газову службу. Будемо працювати над тим, щоб якнайшвидше закрити контури будинків та відновити опалення”, – розповів Ігор Терехов, передає пресслужба Харківської міськради.

За даними мера, у Шевченківському районі ракетний удар пошкодив три житлові будинки та трансформаторну підстанцію. Також ушкодження зафіксували у Холодногірському районі. Двоє людей звернулися за медичною допомогою, одного з них (25-річного чоловіка) госпіталізували – у нього травми середньої тяжкості.