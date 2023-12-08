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Терехов: жителей поврежденных ракетами домов в Харькове отселили

Происшествия 10:31   08.12.2023
Оксана Горун
Терехов: жителей поврежденных ракетами домов в Харькове отселили

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о последствиях российской ракетной атаки на Харьков. В пострадавших домах придется «сливать» систему отопления. Также возможна утечка газа.

«Жителей поврежденных домов отселили. Кроме того, мы были вынуждены слить систему отопления. Также есть опасения, что произошла утечка газа, поэтому ждем газовой службы. Будем работать над тем, чтобы как можно быстрее закрыть контуры домов и восстановить отопление», – рассказал Игорь Терехов, передает пресс-служба Харьковского горсовета.

По данным мэра, в Шевченковском районе ракетный удар повредил три жилых дома и трансформаторную подстанцию. Также повреждения зафиксировали в Холодногорском районе. Два человека обратились за медпомощью, одного из них (25-летнего мужчину) госпитализировали — у него травмы средней тяжести.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 8 декабря 2023 в 10:31;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о последствиях российской ракетной атаки на Харьков. В пострадавших домах придется «сливать» систему отопления. Также возможна утечка газа".