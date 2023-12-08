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Главные новости Харькова 8.12: ракетная атака по жилым домам, пострадавший

Происшествия 04:07   08.12.2023
Оксана Горун
Главные новости Харькова 8.12: ракетная атака по жилым домам, пострадавший Фото: Вадим Беликов

Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».

04:07

Ракетный удар пришелся по жилым домам: Терехов и Синегубов сообщили подробности

«Враг нанес не менее пяти ракетных ударов по Харькову. Предварительно пострадали несколько жилых домов в разных районах города. Пока известно об одном пострадавшем человеке. На местах прилетов работают все соответствующие службы», — написал мэр Харькова Игорь Терехов в telegram.

Начальник ХОВА Олег Синегубов заявил о шести ударах.

«На данный момент зафиксировали попадания в Холодногорском и Шевченковском районах. Предварительно – ракетами С-300. Одному человеку была оказана медицинская помощь на месте. Есть повреждения гражданской жилищной инфраструктуры», — написал начальник ХОВА.

03:29

Ночью 8 декабря в Харькове прозвучала серия взрывов. Первый прогремел около 02:55. Начальник ХОВА Олег Синегубов подтвердил, что по городу нанесли не менее пяти ударов.

В 03:13 начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил, что ракет в воздухе нет, а также — что атака, предварительно, была из ЗРК С-300.

«Информация о пострадавших и разрушениях устанавливается», — написал Мельник.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 8 декабря 2023 в 04:07;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив»".