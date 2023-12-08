Главные новости Харькова 8.12: ракетная атака по жилым домам, пострадавший
Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».
04:07
Ракетный удар пришелся по жилым домам: Терехов и Синегубов сообщили подробности
«Враг нанес не менее пяти ракетных ударов по Харькову. Предварительно пострадали несколько жилых домов в разных районах города. Пока известно об одном пострадавшем человеке. На местах прилетов работают все соответствующие службы», — написал мэр Харькова Игорь Терехов в telegram.
Начальник ХОВА Олег Синегубов заявил о шести ударах.
«На данный момент зафиксировали попадания в Холодногорском и Шевченковском районах. Предварительно – ракетами С-300. Одному человеку была оказана медицинская помощь на месте. Есть повреждения гражданской жилищной инфраструктуры», — написал начальник ХОВА.
03:29
Ночью 8 декабря в Харькове прозвучала серия взрывов. Первый прогремел около 02:55. Начальник ХОВА Олег Синегубов подтвердил, что по городу нанесли не менее пяти ударов.
В 03:13 начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил, что ракет в воздухе нет, а также — что атака, предварительно, была из ЗРК С-300.
«Информация о пострадавших и разрушениях устанавливается», — написал Мельник.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, обстрелы, ракетний удар, хроника;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Главные новости Харькова 8.12: ракетная атака по жилым домам, пострадавший»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 8 декабря 2023 в 04:07;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив»".