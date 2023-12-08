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Последствия ракетной атаки на Харьков показали в нацмарафоне (фото)

Происшествия 08:14   08.12.2023
Оксана Горун
Последствия ракетной атаки на Харьков показали в нацмарафоне (фото) Фото: скриншот

Последствия ракетной атаки на Харьков показали в нацмарафоне. Подробности сообщила ГСЧС.

«Повреждены жилые здания, 26 частных автомобилей. Также возник пожар в одном из гаражей. Возгорание ликвидировали», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

По их данным, ранен один человек. Полиция сообщала ранее о двух.

Последствия ракетной атаки на Харьков 8 декабря 2023 2
Фото: скриншот
Последствия ракетной атаки на Харьков 8 декабря 2023 4
Фото: скриншот
Последствия ракетной атаки на Харьков 8 декабря 2023 5
Фото: скриншот

Последствия ракетной атаки на Харьков 8 декабря 2023Фото: скриншот

 

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 8 декабря 2023 в 08:14;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Последствия ракетной атаки на Харьков показали в нацмарафоне. Подробности сообщила ГСЧС".