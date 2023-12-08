Последствия ракетной атаки на Харьков показали в нацмарафоне (фото)
Фото: скриншот
Последствия ракетной атаки на Харьков показали в нацмарафоне. Подробности сообщила ГСЧС.
«Повреждены жилые здания, 26 частных автомобилей. Также возник пожар в одном из гаражей. Возгорание ликвидировали», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
По их данным, ранен один человек. Полиция сообщала ранее о двух.
Фото: скриншот
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, новости Харькова, ракетная атака;
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- • Дата публикации материала: 8 декабря 2023 в 08:14;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Последствия ракетной атаки на Харьков показали в нацмарафоне. Подробности сообщила ГСЧС".