Последствия ракетной атаки на Харьков показали в нацмарафоне (фото)

Последствия ракетной атаки на Харьков показали в нацмарафоне. Подробности сообщила ГСЧС.

«Повреждены жилые здания, 26 частных автомобилей. Также возник пожар в одном из гаражей. Возгорание ликвидировали», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

По их данным, ранен один человек. Полиция сообщала ранее о двух.

Фото: скриншот