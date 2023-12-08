Наслідки ракетної атаки на Харків показали у нацмарафоні (фото)

Наслідки ракетної атаки на Харків показали у нацмарафоні. Подробиці повідомила ДСНС.

“Пошкоджені житлові будівлі, 26 приватних автомобілів. Також виникла пожежа в одному із гаражів. Загоряння ліквідували“, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

За їхніми даними, поранено одну людину. Поліція повідомляла раніше про двох.

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