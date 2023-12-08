Наслідки ракетної атаки на Харків показали у нацмарафоні (фото)
Фото: скріншот
Наслідки ракетної атаки на Харків показали у нацмарафоні. Подробиці повідомила ДСНС.
“Пошкоджені житлові будівлі, 26 приватних автомобілів. Також виникла пожежа в одному із гаражів. Загоряння ліквідували“, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
За їхніми даними, поранено одну людину. Поліція повідомляла раніше про двох.
Фото: скріншот
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- Категорії: Події, Харків; Теги: ГСЧС, новини Харкова, ракетная атака;
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Грудня 2023 в 08:14;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наслідки ракетної атаки на Харків показали у нацмарафоні. Подробиці повідомила ДСНС".