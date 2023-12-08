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Наслідки ракетної атаки на Харків показали у нацмарафоні (фото)

Події 08:14   08.12.2023
Оксана Горун
Наслідки ракетної атаки на Харків показали у нацмарафоні (фото) Фото: скріншот

Наслідки ракетної атаки на Харків показали у нацмарафоні. Подробиці повідомила ДСНС.

“Пошкоджені житлові будівлі, 26 приватних автомобілів. Також виникла пожежа в одному із гаражів. Загоряння ліквідували“, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

За їхніми даними, поранено одну людину. Поліція повідомляла раніше про двох.

Наслідки ракетної атаки на Харків 8 грудня 2023 2
Фото: скріншот
Наслідки ракетної атаки на Харків 8 грудня 2023 4
Фото: скріншот
Наслідки ракетної атаки на Харків 8 грудня 2023 5
Фото: скріншот

Наслідки ракетної атаки на Харків 8 грудня 2023
Фото: скріншот

Фото: скріншот

 

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Грудня 2023 в 08:14;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наслідки ракетної атаки на Харків показали у нацмарафоні. Подробиці повідомила ДСНС".