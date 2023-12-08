Двоє поранених через ракетну атаку по Харкову: чоловік і жінка
За даними поліції, пораненого внаслідок російських ударів по Харкову 25-річного чоловіка відправили до лікарні.
“За попередніми даними, внаслідок обстрілу росіянами Харкова поранення отримала 36-річна жінка. Медична допомога їй надана на місці. Ще один поранений – 25-річний чоловік з вибуховими травмами госпіталізований до лікарні. Стан здоров’я задовільний”, – повідомили у відділі комунікації ГУНП у Харківській області.
У Харкові вночі пролунало щонайменше п’ять вибухів. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що ворог ударив по житлових будинках. За інформацією начальника ХОВА Олега Синєгубова, — влучання по Холодногірському та Шевченківському районам. Окупанти били із ЗРК С-300.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Грудня 2023 в 04:38;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними поліції, пораненого внаслідок російських ударів по Харкову 25-річного чоловіка відправили до лікарні".