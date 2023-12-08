Двое ранененых из-за ракетной атаки по Харькову: мужчина и женщина
Фото: пресс-служба ХОВА
По данным полиции, раненого в результате российских ударов по Харькову 25-летнего мужчину отправили в больницу.
«По предварительным данным, в результате обстрела россиянами Харькова ранения получила 36-летняя женщина. Медицинская помощь ей оказана на месте. Еще один раненый — 25-летний мужчина со взрывными травмами госпитализирован в больницу. Состояние здоровья удовлетворительное», — проинформировали в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
В Харькове ночью прозвучало не менее пяти взрывов. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что враг ударил по жилым домам. По информации начальника ХОВА Олега Синегубова, — попадания в Холодногорском и Шевченковском районах. Оккупанты били из ЗРК С-300.
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- • Дата публикации материала: 8 декабря 2023 в 04:38;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным полиции, раненого в результате российских ударов по Харькову 25-летнего мужчину отправили в больницу".