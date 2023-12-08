Двое ранененых из-за ракетной атаки по Харькову: мужчина и женщина

По данным полиции, раненого в результате российских ударов по Харькову 25-летнего мужчину отправили в больницу.

«По предварительным данным, в результате обстрела россиянами Харькова ранения получила 36-летняя женщина. Медицинская помощь ей оказана на месте. Еще один раненый — 25-летний мужчина со взрывными травмами госпитализирован в больницу. Состояние здоровья удовлетворительное», — проинформировали в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

В Харькове ночью прозвучало не менее пяти взрывов. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что враг ударил по жилым домам. По информации начальника ХОВА Олега Синегубова, — попадания в Холодногорском и Шевченковском районах. Оккупанты били из ЗРК С-300.