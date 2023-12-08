Пять человек ранены на Харьковщине — Синегубов
Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 8 декабря сообщил о последствиях ракетного удара по Харькову и обстрелов региона.
«Оккупанты нанесли 6 ударов по Харькову ракетами С-300. В результате обстрелов получила ранение женщина 36 лет (оказали помощь на месте) и мужчина 25 лет, который был госпитализирован в медицинское учреждение. Зафиксированы попадания на детскую площадку, повреждены жилые дома, учебное заведение, около 20 автомобилей. Все – исключительно гражданские объекты», — написал Синегубов в telegram.
Еще три человека ранены в Подолах Купянского района. Село обстреляли в 16 дня 7 декабря.
«Ранения получили трое гражданских: мужчина 56 лет и женщины 50 и 69 лет», — проинформировал начальник ХОВА.
По селу Куриловка в Купянском районе армия РФ ударила управляемой авиабомбой. Там частично разрушена жилая 5-этажка, произошел пожар. О пострадавших не сообщают.
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В целом за сутки артиллерийским обстрелам подверглись более 17 населенных пунктов региона.
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- • Дата публикации материала: 8 декабря 2023 в 08:35;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 8 декабря сообщил о последствиях ракетного удара по Харькову и обстрелов региона".