Пять человек ранены на Харьковщине — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 8 декабря сообщил о последствиях ракетного удара по Харькову и обстрелов региона.

«Оккупанты нанесли 6 ударов по Харькову ракетами С-300. В результате обстрелов получила ранение женщина 36 лет (оказали помощь на месте) и мужчина 25 лет, который был госпитализирован в медицинское учреждение. Зафиксированы попадания на детскую площадку, повреждены жилые дома, учебное заведение, около 20 автомобилей. Все – исключительно гражданские объекты», — написал Синегубов в telegram.

Еще три человека ранены в Подолах Купянского района. Село обстреляли в 16 дня 7 декабря.

«Ранения получили трое гражданских: мужчина 56 лет и женщины 50 и 69 лет», — проинформировал начальник ХОВА.

По селу Куриловка в Купянском районе армия РФ ударила управляемой авиабомбой. Там частично разрушена жилая 5-этажка, произошел пожар. О пострадавших не сообщают.

В целом за сутки артиллерийским обстрелам подверглись более 17 населенных пунктов региона.