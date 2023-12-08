П’ятеро людей поранено на Харківщині – Синєгубов
Начальник ХОВА Олег Синєгубов вранці 8 грудня повідомив про наслідки ракетного удару по Харкову та обстріли регіону.
“Окупанти завдали 6 ударів по Харкову ракетами С-300. Внаслідок обстрілів отримала поранення жінка 36 років (надали допомогу на місці) та чоловік 25 років, який був госпіталізований до медичної установи. Зафіксовані влучання на дитячий майданчик, пошкоджено житлові будинки, заклад освіти, близько 20 автомобілів. Усе – виключно цивільні об’єкти“, – написав Синєгубов у телеграмі.
Ще трьох людей поранено у Подолах Куп’янського району. Село обстріляли о 16-й дня 7 грудня.
“Поранення отримали троє цивільних: чоловік 56 років та жінки 50 та 69 років”, – поінформував начальник ХОВА.
По селу Курилівка в Куп’янському районі армія РФ вдарила керованою авіабомбою. Там частково зруйновано житлову 5-поверхівку, сталася пожежа. Про постраждалих не повідомляють.
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Загалом за добу артилерійських обстрілів зазнали понад 17 населених пунктів регіону.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Грудня 2023 в 08:35;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов вранці 8 грудня повідомив про наслідки ракетного удару по Харкову та обстріли регіону".