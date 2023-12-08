В центре Харькова несколько дней будут перекрывать движение транспорта
Фото: Харьковская облпрокуратура
Движение транспорта и пешеходов перекроют в самом начале ул. Полтавский шлях — у «Зеленого дома».
«Движение транспорта и пешеходов по ул. Полтавский шлях, на участке вдоль фасада здания №1 на пересечении ул. Конторской, запрещено с 8:00 9 декабря по 16:00 14 декабря», — сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.
По информации департамента строительства и путевого хозяйства мэрии, вокруг здания на ул. Конторской, известного харьковчанам как «Зеленый дом», будут устанавливать ограждение.
«Обойти закрытый участок можно с противоположной стороны указанных улиц», — отметили в мэрии.
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- • Дата публикации материала: 8 декабря 2023 в 10:05;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение транспорта и пешеходов перекроют в самом начале ул. Полтавский шлях — у «Зеленого дома»".