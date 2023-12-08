В центре Харькова несколько дней будут перекрывать движение транспорта

Движение транспорта и пешеходов перекроют в самом начале ул. Полтавский шлях — у «Зеленого дома».

«Движение транспорта и пешеходов по ул. Полтавский шлях, на участке вдоль фасада здания №1 на пересечении ул. Конторской, запрещено с 8:00 9 декабря по 16:00 14 декабря», — сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

По информации департамента строительства и путевого хозяйства мэрии, вокруг здания на ул. Конторской, известного харьковчанам как «Зеленый дом», будут устанавливать ограждение.

«Обойти закрытый участок можно с противоположной стороны указанных улиц», — отметили в мэрии.