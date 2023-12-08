У центрі Харкова кілька днів перекриватимуть рух транспорту
Рух транспорту та пішоходів перекриють на самому початку вул. Полтавський шлях – біля “Зеленого дому”.
“Рух транспорту та пішоходів на вул. Полтавський Шлях, на ділянці вздовж фасаду будівлі №1 на розі вул. Конторської, заборонений з 8:00 9 грудня по 16:00 14 грудня”, — повідомила пресслужба Харківської міськради.
За інформацією департаменту будівництва та шляхового господарства мерії, довкола будівлі на вул. Конторській, відомої харків’янам як “Зелений дім”, встановлюватимуть огорожу.
“Обійти закриту ділянку можна з протилежного боку вказаних вулиць”, – зазначили в мерії.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Грудня 2023 в 10:05;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух транспорту та пішоходів перекриють на самому початку вул. Полтавський шлях – біля “Зеленого дому”".