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Ракетная атака на Харьков: оккупанты нанесли не менее 5 ударов — Синегубов

Происшествия 03:15   08.12.2023
Оксана Горун
Ракетная атака на Харьков: оккупанты нанесли не менее 5 ударов — Синегубов

Армия РФ ночью 8 декабря нанесла ракетные удары по Харьковщине, подтвердил начальник ХОВА Олег Синегубов. Взрывы были слышны в Харькове.

«Оккупанты нанесли как минимум пять ударов. До отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях!» — написал Синегубов.

Первые удары прозвучали около 02:55. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил о том, что армия РФ атакует город ракетами.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 8 декабря 2023 в 03:15;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ ночью 8 декабря нанесла ракетные удары по Харьковщине, подтвердил начальник ХОВА Олег Синегубов. Взрывы были слышны в Харькове".