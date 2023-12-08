Ракетная атака на Харьков: оккупанты нанесли не менее 5 ударов — Синегубов
Армия РФ ночью 8 декабря нанесла ракетные удары по Харьковщине, подтвердил начальник ХОВА Олег Синегубов. Взрывы были слышны в Харькове.
«Оккупанты нанесли как минимум пять ударов. До отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях!» — написал Синегубов.
Первые удары прозвучали около 02:55. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил о том, что армия РФ атакует город ракетами.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, ракетний удар, синєгубов;
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- • Дата публикации материала: 8 декабря 2023 в 03:15;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ ночью 8 декабря нанесла ракетные удары по Харьковщине, подтвердил начальник ХОВА Олег Синегубов. Взрывы были слышны в Харькове".