Ракетная атака на Харьков: оккупанты нанесли не менее 5 ударов — Синегубов

Армия РФ ночью 8 декабря нанесла ракетные удары по Харьковщине, подтвердил начальник ХОВА Олег Синегубов. Взрывы были слышны в Харькове.

«Оккупанты нанесли как минимум пять ударов. До отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях!» — написал Синегубов.

Первые удары прозвучали около 02:55. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил о том, что армия РФ атакует город ракетами.