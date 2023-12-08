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Ракетна атака на Харків: окупанти завдали щонайменше 5 ударів – Синєгубов

Події 03:15   08.12.2023
Оксана Горун
Ракетна атака на Харків: окупанти завдали щонайменше 5 ударів – Синєгубов

Армія РФ уночі 8 грудня завдала ракетних ударів по Харківщині, підтвердив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Вибухи було чутно в Харкові.

Окупанти завдали як мінімум 5 ударів. До відбою повітряної тривоги перебувайте в укриттях!написав Синєгубов.

Перші удари пролунали близько 02:55. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив, що армія РФ атакує місто ракетами.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Грудня 2023 в 03:15;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ уночі 8 грудня завдала ракетних ударів по Харківщині, підтвердив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Вибухи було чутно в Харкові".