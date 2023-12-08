Ракетна атака на Харків: окупанти завдали щонайменше 5 ударів – Синєгубов

Армія РФ уночі 8 грудня завдала ракетних ударів по Харківщині, підтвердив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Вибухи було чутно в Харкові.

“Окупанти завдали як мінімум 5 ударів. До відбою повітряної тривоги перебувайте в укриттях!” – написав Синєгубов.

Перші удари пролунали близько 02:55. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив, що армія РФ атакує місто ракетами.