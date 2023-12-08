Ракетна атака на Харків: окупанти завдали щонайменше 5 ударів – Синєгубов
Армія РФ уночі 8 грудня завдала ракетних ударів по Харківщині, підтвердив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Вибухи було чутно в Харкові.
“Окупанти завдали як мінімум 5 ударів. До відбою повітряної тривоги перебувайте в укриттях!” – написав Синєгубов.
Перші удари пролунали близько 02:55. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив, що армія РФ атакує місто ракетами.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вибухи, ракетний удар, синєгубов;
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Грудня 2023 в 03:15;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ уночі 8 грудня завдала ракетних ударів по Харківщині, підтвердив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Вибухи було чутно в Харкові".