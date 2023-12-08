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У Харкові – серія вибухів, Синєгубов підтвердив атаку

Події 03:05   08.12.2023
Оксана Горун
У Харкові – серія вибухів, Синєгубов підтвердив атаку

У Харкові вночі 8 грудня пролунала серія вибухів. 

“До уваги жителів Харкова та області: окупанти завдають ударів! Знаходьтесь в укриттях!” повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За інформацією начальника Харківського військового гарнізону Сергія Мельника, росіяни завдають ракетних ударів.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Грудня 2023 в 03:05;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові вночі 8 грудня пролунала серія вибухів".