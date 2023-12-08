В Харькове — серия взрывов, Синегубов подтвердил атаку
Фото: Вадим Беликов
В Харькове ночью 8 декабря прогремела серия взрывов.
«Вниманию жителей Харькова и области: оккупанты наносят удары! Находитесь в укрытиях!» — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
По информации начальника Харьковского военного гарнизона Сергея Мельника, россияне наносят ракетные удары.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв. ракетная атака, синєгубов;
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- • Дата публикации материала: 8 декабря 2023 в 03:05;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове ночью 8 декабря прогремела серия взрывов".