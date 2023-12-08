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В Харькове — серия взрывов, Синегубов подтвердил атаку

Происшествия 03:05   08.12.2023
Оксана Горун
В Харькове — серия взрывов, Синегубов подтвердил атаку Фото: Вадим Беликов

В Харькове ночью 8 декабря прогремела серия взрывов. 

«Вниманию жителей Харькова и области: оккупанты наносят удары! Находитесь в укрытиях!» — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

По информации начальника Харьковского военного гарнизона Сергея Мельника, россияне наносят ракетные удары.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 8 декабря 2023 в 03:05;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове ночью 8 декабря прогремела серия взрывов".