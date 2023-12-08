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Ракетный удар по Харькову: без света — 165 потребителей

Общество 13:15   08.12.2023
Виктория Яковенко
Ракетный удар по Харькову: без света — 165 потребителей Фото: АО «Харьковоблэнерго»

В результате ракетного удара по Харькову 8 декабря повреждено здание распределительного пункта АО «Харьковоблэнерго» в Шевченковском районе.

«Обесточены 165 бытовых потребителей. Сейчас идет разбор завалов и устанавливаются объемы повреждения электрического оборудования. Энергетики прилагают максимум усилий, чтобы скорее запитать обесточенных потребителей», — сообщили в АО «Харьковоблэнерго».

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Фото: АО «Харьковоблэнерго»

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 8 декабря 2023 в 13:15;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате ракетного удара по Харькову 8 декабря повреждено здание распределительного пункта АО «Харьковоблэнерго» в Шевченковском районе.".