Ракетный удар по Харькову: без света — 165 потребителей
Фото: АО «Харьковоблэнерго»
В результате ракетного удара по Харькову 8 декабря повреждено здание распределительного пункта АО «Харьковоблэнерго» в Шевченковском районе.
«Обесточены 165 бытовых потребителей. Сейчас идет разбор завалов и устанавливаются объемы повреждения электрического оборудования. Энергетики прилагают максимум усилий, чтобы скорее запитать обесточенных потребителей», — сообщили в АО «Харьковоблэнерго».
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- • Дата публикации материала: 8 декабря 2023 в 13:15;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате ракетного удара по Харькову 8 декабря повреждено здание распределительного пункта АО «Харьковоблэнерго» в Шевченковском районе.".