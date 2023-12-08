Ракетный удар по Харькову: без света — 165 потребителей

В результате ракетного удара по Харькову 8 декабря повреждено здание распределительного пункта АО «Харьковоблэнерго» в Шевченковском районе.

«Обесточены 165 бытовых потребителей. Сейчас идет разбор завалов и устанавливаются объемы повреждения электрического оборудования. Энергетики прилагают максимум усилий, чтобы скорее запитать обесточенных потребителей», — сообщили в АО «Харьковоблэнерго».