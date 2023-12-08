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Часть Харькова и три населенных пункта остались без света из-за обстрелов

Общество 12:08   08.12.2023
Виктория Яковенко
Часть Харькова и три населенных пункта остались без света из-за обстрелов Фото: Министерство энергетики Украины

На Харьковщине в результате вражеских ударов есть отключения света.

«В результате обстрела обесточены потребители в областном центре и 3 населенных пункта в области. Масштаб повреждений уточняется. Удалось запитать 34 клиента», — сообщает Министерство энергетики Украины.

Всего в регионе без света остается 68 населенных пунктов, это 16,2 тысячи потребителей.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 8 декабря 2023 в 12:08;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине в результате вражеских ударов есть отключения света.".