Свет вернули в деоккупированное село у границы на Харьковщине
Деокупированное село Малые Проходы Харьковского района – полностью со светом, сообщили в облэнерго.
«Все подстанции в Малых Проходах — под напряжением. Здесь у нас зарегистрировано более 300 точек учета. Сейчас все потребители, живущие в селе, — со светом», — начальник Дергачевского РЭС АО «Харьковоблэнерго» Владимир Климчук.
По его словам, в работах участвовали коллеги из различных подразделений облэнерго: Мерефянского, Первомайского, Краснокутского, Сахновщинского, Богодуховского, Люботинского.
По данным Климчука, без света на Дергачевщине еще остаются 12 населенных пунктов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: АО "Харьковоблэнерго", відновлення, восстановление, електрика, світло, свет;
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- • Дата публикации материала: 8 декабря 2023 в 10:48;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Деокупированное село Малые Проходы Харьковского района – полностью со светом, сообщили в облэнерго".