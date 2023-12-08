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Свет вернули в деоккупированное село у границы на Харьковщине

Общество 10:48   08.12.2023
Оксана Горун
Свет вернули в деоккупированное село у границы на Харьковщине

Деокупированное село Малые Проходы Харьковского района – полностью со светом, сообщили в облэнерго.

«Все подстанции в Малых Проходах — под напряжением. Здесь у нас зарегистрировано более 300 точек учета. Сейчас все потребители, живущие в селе, — со светом», — начальник Дергачевского РЭС АО «Харьковоблэнерго» Владимир Климчук.

По его словам, в работах участвовали коллеги из различных подразделений облэнерго: Мерефянского, Первомайского, Краснокутского, Сахновщинского, Богодуховского, Люботинского.

Свет вернули в Малые Проходы

По данным Климчука, без света на Дергачевщине еще остаются 12 населенных пунктов.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 8 декабря 2023 в 10:48;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Деокупированное село Малые Проходы Харьковского района – полностью со светом, сообщили в облэнерго".