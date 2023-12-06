Почти два года без света: село на Харьковщине полностью запитали (фото)
Энергетики восстановили свет в селе Топольское Изюмского района. По данным АО «Харьковоблэнерго», электричества здесь не было с первых дней полномасштабного вторжения.
«Село питалось от трех подстанций, две из которых во время активных боевых действий были разбиты до основания. Проволоки были повреждены на 100%, опоры – на 70%. Фактически мы строили новые сети. Мы подключили всех жителей Топольского, которые живут в селе. Всего у нас здесь зарегистрировано более 100 точек учета», – сообщил и.о. старшего мастера Изюмского РЭС Виталий Борщ.
Борщ отметил, что сейчас обесточенными остаются еще три достаточно больших населенных пункта на территории Изюмщины: села Долгенькое, Каменка и Малая Камышеваха.
«Это наиболее разрушенные села нашего района. Например, в Каменке из 400 дворов более или менее уцелевшими можно назвать около 20-ти. Там еще не было разминирования, поэтому пока начать восстановительные работы нет возможности», – объяснили энергетики.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: изюмский, район, світло, свет, село, Харьковоблэнерго, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 6 декабря 2023 в 13:54;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Энергетики восстановили свет в селе Топольское Изюмского района. По данным АО «Харьковоблэнерго», электричества здесь не было с первых дней полномасштабного вторжения.".