Почти два года без света: село на Харьковщине полностью запитали (фото)

Энергетики восстановили свет в селе Топольское Изюмского района. По данным АО «Харьковоблэнерго», электричества здесь не было с первых дней полномасштабного вторжения.

«Село питалось от трех подстанций, две из которых во время активных боевых действий были разбиты до основания. Проволоки были повреждены на 100%, опоры – на 70%. Фактически мы строили новые сети. Мы подключили всех жителей Топольского, которые живут в селе. Всего у нас здесь зарегистрировано более 100 точек учета», – сообщил и.о. старшего мастера Изюмского РЭС Виталий Борщ.

Борщ отметил, что сейчас обесточенными остаются еще три достаточно больших населенных пункта на территории Изюмщины: села Долгенькое, Каменка и Малая Камышеваха.

«Это наиболее разрушенные села нашего района. Например, в Каменке из 400 дворов более или менее уцелевшими можно назвать около 20-ти. Там еще не было разминирования, поэтому пока начать восстановительные работы нет возможности», – объяснили энергетики.