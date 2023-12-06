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Почти два года без света: село на Харьковщине полностью запитали (фото)

Общество 13:54   06.12.2023
Виктория Яковенко
Почти два года без света: село на Харьковщине полностью запитали (фото) Фото: АО «Харьковоблэнерго»

Энергетики восстановили свет в селе Топольское Изюмского района. По данным АО «Харьковоблэнерго», электричества здесь не было с первых дней полномасштабного вторжения.

«Село питалось от трех подстанций, две из которых во время активных боевых действий были разбиты до основания. Проволоки были повреждены на 100%, опоры – на 70%. Фактически мы строили новые сети. Мы подключили всех жителей Топольского, которые живут в селе. Всего у нас здесь зарегистрировано более 100 точек учета», – сообщил и.о. старшего мастера Изюмского РЭС Виталий Борщ.

Борщ отметил, что сейчас обесточенными остаются еще три достаточно больших населенных пункта на территории Изюмщины: села Долгенькое, Каменка и Малая Камышеваха.

«Это наиболее разрушенные села нашего района. Например, в Каменке из 400 дворов более или менее уцелевшими можно назвать около 20-ти. Там еще не было разминирования, поэтому пока начать восстановительные работы нет возможности», – объяснили энергетики.

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Фото: АО «Харьковоблэнерго»

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 6 декабря 2023 в 13:54;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Энергетики восстановили свет в селе Топольское Изюмского района. По данным АО «Харьковоблэнерго», электричества здесь не было с первых дней полномасштабного вторжения.".