РФ уничтожила 100% сетей: в Русские Тишки возвращают свет (фото)
Деокупированное село Русские Тишки на Харьковщине энергетики запитали на 70%.
Как сообщили в АО «Харьковоблэнерго», россияне повредили в населенном пункте 100% электросети.
«По состоянию на сегодня нам удалось восстановить восемь подстанций из одиннадцати. Плотная заминированность территории и необходимость привлекать саперов, колоссальные объемы повреждений — все это влияет на скорость восстановления света. Но работы продолжаются, работаем дальше», – отметили энергетики.
Специалисты также рассказали, что при обследовании трасс линий электропередачи в Русских Тишках саперы находили очень много взрывчаток.
«Это и неразорвавшиеся снаряды и противотанковые мины, и мины «лепесток». Несмотря на то, что село очень пострадало в результате боевых действий, люди возвращаются. Каждый день от жителей Русских и Черкасских Тишек поступает от трех до пяти заявок на подключение», — сообщили в облэнерго.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: русские, рф, свет, сети, тишки, Харьков., Харьковоблэнерго, Энергетики;
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- • Дата публикации материала: 4 декабря 2023 в 15:56;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Деокупированное село Русские Тишки на Харьковщине энергетики запитали на 70%.".