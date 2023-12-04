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РФ уничтожила 100% сетей: в Русские Тишки возвращают свет (фото)

Общество 15:56   04.12.2023
Виктория Яковенко
РФ уничтожила 100% сетей: в Русские Тишки возвращают свет (фото) Фото: АО «Харьковоблэнерго»

Деокупированное село Русские Тишки на Харьковщине энергетики запитали на 70%.

Как сообщили в АО «Харьковоблэнерго», россияне повредили в населенном пункте 100% электросети.

«По состоянию на сегодня нам удалось восстановить восемь подстанций из одиннадцати. Плотная заминированность территории и необходимость привлекать саперов, колоссальные объемы повреждений — все это влияет на скорость восстановления света. Но работы продолжаются, работаем дальше», – отметили энергетики.

Специалисты также рассказали, что при обследовании трасс линий электропередачи в Русских Тишках саперы находили очень много взрывчаток.

«Это и неразорвавшиеся снаряды и противотанковые мины, и мины «лепесток». Несмотря на то, что село очень пострадало в результате боевых действий, люди возвращаются. Каждый день от жителей Русских и Черкасских Тишек поступает от трех до пяти заявок на подключение», — сообщили в облэнерго.

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Фото: АО «Харьковоблэнерго»

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 4 декабря 2023 в 15:56;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Деокупированное село Русские Тишки на Харьковщине энергетики запитали на 70%.".