РФ уничтожила 100% сетей: в Русские Тишки возвращают свет (фото)

Деокупированное село Русские Тишки на Харьковщине энергетики запитали на 70%.

Как сообщили в АО «Харьковоблэнерго», россияне повредили в населенном пункте 100% электросети.

«По состоянию на сегодня нам удалось восстановить восемь подстанций из одиннадцати. Плотная заминированность территории и необходимость привлекать саперов, колоссальные объемы повреждений — все это влияет на скорость восстановления света. Но работы продолжаются, работаем дальше», – отметили энергетики.

Специалисты также рассказали, что при обследовании трасс линий электропередачи в Русских Тишках саперы находили очень много взрывчаток.

«Это и неразорвавшиеся снаряды и противотанковые мины, и мины «лепесток». Несмотря на то, что село очень пострадало в результате боевых действий, люди возвращаются. Каждый день от жителей Русских и Черкасских Тишек поступает от трех до пяти заявок на подключение», — сообщили в облэнерго.