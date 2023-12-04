РФ знищила 100% мереж: у Руські Тишки повертають світло (фото)

Деокуповане село Руські Тишки на Харківщині енергетики заживили на 70%.

Як повідомили в АТ «Харківобленерго», росіяни пошкодили в населеному пункті 100% електромережі.

«Станом на зараз нам вдалося відновити вісім підстанцій із одинадцяти. Щільна замінованість території та необхідність залучати саперів, колосальні обсяги пошкоджень – все це впливає на швидкість відновлення світла. Але роботи тривають, працюємо далі», – зазначили енергетики.

Фахівці також розповіли, що під час обстеження трас ліній електропередачі в Руських Тишках сапери знаходили дуже багато вибухівок.

«Це і снаряди, що не розірвалися, і протитанкові міни, і міни «пелюстка». Попри те, що село дуже постраждало внаслідок бойових дій, люди повертаються. Щодня від жителів Руських і Черкаських Тишків надходить від трьох до п’яти заявок на підключення», – повідомили в обленерго.