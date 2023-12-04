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РФ знищила 100% мереж: у Руські Тишки повертають світло (фото)

Суспільство 15:56   04.12.2023
Вікторія Яковенко
РФ знищила 100% мереж: у Руські Тишки повертають світло (фото) Фото: АТ “Харківобленерго”

Деокуповане село Руські Тишки на Харківщині енергетики заживили на 70%.

Як повідомили в АТ «Харківобленерго», росіяни пошкодили в населеному пункті 100% електромережі.

«Станом на зараз нам вдалося відновити вісім підстанцій із одинадцяти. Щільна замінованість території та необхідність залучати саперів, колосальні обсяги пошкоджень – все це впливає на швидкість відновлення світла. Але роботи тривають, працюємо далі», – зазначили енергетики.

Фахівці також розповіли, що під час обстеження трас ліній електропередачі в Руських Тишках сапери знаходили дуже багато вибухівок.

«Це і снаряди, що не розірвалися, і протитанкові міни, і міни «пелюстка». Попри те, що село дуже постраждало внаслідок бойових дій, люди повертаються. Щодня від жителів Руських і Черкаських Тишків надходить від трьох до п’яти заявок на підключення», – повідомили в обленерго.

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Фото: АТ “Харківобленерго”

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Грудня 2023 в 15:56;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Деокуповане село Руські Тишки на Харківщині енергетики заживили на 70%.".