РФ знищила 100% мереж: у Руські Тишки повертають світло (фото)
Деокуповане село Руські Тишки на Харківщині енергетики заживили на 70%.
Як повідомили в АТ «Харківобленерго», росіяни пошкодили в населеному пункті 100% електромережі.
«Станом на зараз нам вдалося відновити вісім підстанцій із одинадцяти. Щільна замінованість території та необхідність залучати саперів, колосальні обсяги пошкоджень – все це впливає на швидкість відновлення світла. Але роботи тривають, працюємо далі», – зазначили енергетики.
Фахівці також розповіли, що під час обстеження трас ліній електропередачі в Руських Тишках сапери знаходили дуже багато вибухівок.
«Це і снаряди, що не розірвалися, і протитанкові міни, і міни «пелюстка». Попри те, що село дуже постраждало внаслідок бойових дій, люди повертаються. Щодня від жителів Руських і Черкаських Тишків надходить від трьох до п’яти заявок на підключення», – повідомили в обленерго.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: русские, рф, свет, сети, тишки, Харьков., Харьковоблэнерго, Энергетики;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Грудня 2023 в 15:56;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Деокуповане село Руські Тишки на Харківщині енергетики заживили на 70%.".