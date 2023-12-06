Майже два роки без світла: село на Харківщині повністю заживили (фото)
Енергетики відновили світло у селі Топольське Ізюмького району. За даними АТ «Харківобленерго», електрики тут не було з перших днів повномасштабного вторгнення.
«Село живилося від трьох підстанцій, дві з яких під час активних бойових дій були розбиті вщент. Дроти були пошкоджені на 100%, опори – на 70%. Фактично ми будували нові мережі. Наразі ми підключили всіх мешканців Топольського, які живуть у селі. Всього у нас тут зареєстровано понад 100 точок обліку», – повідомив в.о. старшого майстра Ізюмського РЕМ Віталій Борщ.
Борщ зазначив, що наразі знеструмленими залишаються ще три досить великі населені пункти на території Ізюмщини: села Довгеньке, Кам’янка та Мала Комишуваха.
«Це найбільш зруйновані села нашого району. Наприклад, у Кам’янці з 400 дворів більш-менш вцілілими можна назвати близько 20-ти. Там ще не було розмінування, тому поки що розпочати відновлювальні роботи немає можливості», – пояснили енергетики.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: изюмский, район, світло, село, харківщина, Харьковоблэнерго;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Грудня 2023 в 13:54;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Енергетики відновили світло у селі Топольське Ізюмького району. За даними АТ «Харківобленерго», електрики тут не було з перших днів повномасштабного вторгнення.".