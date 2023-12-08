Світло повернули до окупованого села біля кордону на Харківщині

Деокуповане село Малі Проходи Харківського району повністю зі світлом, повідомили в обленерго.

“Усі підстанції в Малих Проходах – під напругою. Тут у нас зареєстровано понад 300 точок обліку. Зараз всі споживачі, які живуть у селі, – зі світлом”, – повідомив начальник Дергачівського РЕМ АТ “Харківобленерго” Володимир Климчук.

За його словами, у роботах брали участь колеги з різних підрозділів обленерго: Мереф’янського, Первомайського, Краснокутського, Сахновщинського, Богодухівського, Люботинського.

За даними Климчука, без світла на Дергачівщині ще лишаються 12 населених пунктів.