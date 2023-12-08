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Світло повернули до окупованого села біля кордону на Харківщині

Суспільство 10:48   08.12.2023
Оксана Горун
Світло повернули до окупованого села біля кордону на Харківщині

Деокуповане село Малі Проходи Харківського району повністю зі світлом, повідомили в обленерго.

“Усі підстанції в Малих Проходах – під напругою. Тут у нас зареєстровано понад 300 точок обліку. Зараз всі споживачі, які живуть у селі, – зі світлом”, – повідомив начальник Дергачівського РЕМ АТ “Харківобленерго” Володимир Климчук.

За його словами, у роботах брали участь колеги з різних підрозділів обленерго: Мереф’янського, Первомайського, Краснокутського, Сахновщинського, Богодухівського, Люботинського.

Світло повернули у Малі Проходи

За даними Климчука, без світла на Дергачівщині ще лишаються 12 населених пунктів.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Грудня 2023 в 10:48;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Деокуповане село Малі Проходи Харківського району повністю зі світлом, повідомили в обленерго".