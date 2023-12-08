Світло повернули до окупованого села біля кордону на Харківщині
Деокуповане село Малі Проходи Харківського району повністю зі світлом, повідомили в обленерго.
“Усі підстанції в Малих Проходах – під напругою. Тут у нас зареєстровано понад 300 точок обліку. Зараз всі споживачі, які живуть у селі, – зі світлом”, – повідомив начальник Дергачівського РЕМ АТ “Харківобленерго” Володимир Климчук.
За його словами, у роботах брали участь колеги з різних підрозділів обленерго: Мереф’янського, Первомайського, Краснокутського, Сахновщинського, Богодухівського, Люботинського.
За даними Климчука, без світла на Дергачівщині ще лишаються 12 населених пунктів.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Грудня 2023 в 10:48;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Деокуповане село Малі Проходи Харківського району повністю зі світлом, повідомили в обленерго".