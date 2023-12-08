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Частина Харкова і три населені пункти залишились без світла через обстріли

Суспільство 12:08   08.12.2023
Вікторія Яковенко
Частина Харкова і три населені пункти залишились без світла через обстріли Фото: Міністерство енергетики України

На Харківщині внаслідок ворожих ударів є відключення світла.

«Внаслідок обстрілу знеструмлено споживачів в обласному центрі і 3 населених пункти в області. Масштаб пошкоджень уточнюється. Вдалося заживити 34 клієнти», – повідомляє Міністерство енергетики України.

Загалом в регіоні без світла залишається 68 населених пунктів, це 16,2 тисячі споживачів.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Грудня 2023 в 12:08;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині внаслідок ворожих ударів є відключення світла.".