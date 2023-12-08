Частина Харкова і три населені пункти залишились без світла через обстріли
Фото: Міністерство енергетики України
На Харківщині внаслідок ворожих ударів є відключення світла.
«Внаслідок обстрілу знеструмлено споживачів в обласному центрі і 3 населених пункти в області. Масштаб пошкоджень уточнюється. Вдалося заживити 34 клієнти», – повідомляє Міністерство енергетики України.
Загалом в регіоні без світла залишається 68 населених пунктів, це 16,2 тисячі споживачів.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: відключення, Минэнерго, обстріли, світло, Харків, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Грудня 2023 в 12:08;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині внаслідок ворожих ударів є відключення світла.".