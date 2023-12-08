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Ракетний удар по Харкову: без світла – 165 споживачів

Суспільство 13:15   08.12.2023
Вікторія Яковенко
Ракетний удар по Харкову: без світла – 165 споживачів Фото: АТ “Харківобленерго”

Внаслідок ракетного удару по Харкову 8 грудня значних пошкоджень зазнала будівля розподільчого пункту АТ «Харківобленерго» в Шевченківському районі.

«Знеструмлено 165 побутових споживачів. Наразі триває розбір завалів та встановлюються обсяги пошкодження електричного обладнання. Енергетики докладають максимум зусиль для якнайшвидшого заживлення знеструмлених споживачів», – повідомили в АТ «Харківобленерго».

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Фото: АТ “Харківобленерго”

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Грудня 2023 в 13:15;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок ракетного удару по Харкову 8 грудня значних пошкоджень зазнала будівля розподільчого пункту АТ «Харківобленерго» в Шевченківському районі.".